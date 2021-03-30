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FETÖ’den yargılanan 15 akademisyene beraat

30.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesinde görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan davada meslekten ihraç edilen 15 akademisyen beraat etti.Zonguldak’ta aralarında eski rektör yardımcısı ve dekanın da bulunduğu meslekten ihraç edilen ’terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen 15 akademisyen beraat etti.

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Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesinde görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan davada meslekten ihraç edilen 15 akademisyen beraat etti.
Zonguldak’ta aralarında eski rektör yardımcısı ve dekanın da bulunduğu meslekten ihraç edilen ’terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen 15 akademisyen beraat etti. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, beraatlarını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların beraatına karar verdi.

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