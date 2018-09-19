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FETÖ'den yargılanan eski başkandan siyasi kumpas iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 14:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada aralarında Develi Belediyesi'nin AK Partili eski Belediye Başkanı Recep Özkan'ın da olduğu tutuksuz 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ'den yargılanan eski başkandan siyasi kumpas iddiası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada aralarında Develi Belediyesi'nin AK Partili eski Belediye Başkanı Recep Özkan'ın da olduğu tutuksuz 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Recep Özkan, mahkemede, kendisine siyasi kumpas kurulduğunu öne sürdü.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar Develi Belediyesi'nin eski AK Partili Başkanı Recep Özkan ile Fatih D., Mustafa Ç., Mustafa K., Nuh K., ve Kozan K. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Mikdat H. ise, duruşmaya katılmadı. 2'si savunma tanığı olmak üzere 3 tanığın dinlendiği duruşmada, haklarında yapılan suçlamaları reddeden sanıklar beraatlerini istedi.
'İTİBARSIZLAŞTIRILMAK İSTENİYORUM'
FETÖ/PDY ile irtibatı olmadığını iddia eden tutuksuz sanık Recep Özkan, "Örgüte ait okul ya da yurt yaptırmadım. Kimseyi yönlendirmedim. Vakıf, dernek başkanlığı ya da yöneticiliği yapmadım. Örgütün düzenlediği programlara sponsor olmadım. 'ByLock' kullanmadım. Adının dahi ne olduğunu bilmiyordum. Himmet toplamadım. Bank Asya'ya para yatırmadım. 15 Temmuz'da oğlumla beraber meydanlara ilk ben indim" diye konuştu. Özkan, kendisine siyasi kumpas kurulduğunu öne sürerek, "Siyasi olarak itibarsızlaştırılmak isteniyorum" dedi.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi ve bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.
SAVCI 5 YILDAN 15 YILA HAPSİNİ İSTEMİŞTİ
Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasında, aralarında Develi Belediyesi'nin eski başkanı Recep Özkan'ın da bulunduğu tutuksuz 6 sanığın 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istemişti. Duruşma savcısı, tutuksuz sanık Mustafa K.'nin ise beraatini talep etmişti.

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