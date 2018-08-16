FETÖ'den yargılanan eski belediye başkan yardımcısına tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen eski Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı'nın tahliyesine karar verildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yazıcı ve avukatı katıldı.

Yazıcı'nın, ByLock kullanım içeriğine ilişkin istenen raporların henüz gelmediği açıklanan duruşmada, sanığın diyecekleri soruldu.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'da Kahramankazan halkı ile darbecilerin merkez üssü olarak kullandığı Akıncı Üssü'ne gittiğini ve darbecilere karşı koymaya çalıştığını anlatan Yazıcı, darbeciler tarafından vatandaşlara ve kendisine ateş açıldığını, bu sebeple Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Akıncı Üssü darbe davasının müştekisi olduğunu belirtti.

FETÖ ile fikir ve eylem birliğinin bulunmadığını savunan Yazıcı, örgüt üyeliğine ilişkin tek iddianın, kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmak olarak gösterildiğini, ancak programı kullanmadığını ileri sürdü.

Mahkemede dinlenilen tanıkların da kendi lehine beyanda bulunduğunu hatırlatan Yazıcı, uzun süredir tutuklu olduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yazıcı'nın, mevcut delil durumu, uzun tutukluluk süresi ve kaçma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

