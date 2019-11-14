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FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, beraat etti.

FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne beraat

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, beraat etti.
Zonguldak'ta 2010-2014 yılları arasında emniyet müdürü olarak görev yapan ve FETÖ soruşturması kapsamında 2 Ağustos 2016'da tutuklanan Metin Seyfi Sazak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sazak'ın darbe girişiminden bir gün önce kente geldiği, girişimin başarılı olması durumunda sıkıyönetim valisi olacağı iddia edilmişti. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sazak, 20 Eylül 2017'deki duruşmada tahliye edildi. Bugünkü duruşmada tutuksuz yargılanan Sazak ve avukatı hazır bulundu. Karar öncesi son sözü sorulan Sazak, "FETÖ ile ve hiçbir terör örgütüyle bağlantım yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Sazak'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair herhangi bir somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.
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