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  4. FETÖ’den yargılanan eski futbolculara hapis cezası

FETÖ’den yargılanan eski futbolculara hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

FETÖ’nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay, yargılama aşamasında itiraflarda bulunan sanıklar Ömer Çatkıç, Bekir İrgetün ve Uğur Boral ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.FETÖ’nün futbol yapılanması kapsamında eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül’ün ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları dava karara bağlandı.

FETÖ’nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay, yargılama aşamasında itiraflarda bulunan sanıklar Ömer Çatkıç, Bekir İrgetün ve Uğur Boral ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ’nün futbol yapılanması kapsamında eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül’ün ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları dava karara bağlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.
Duruşmada söz alan sanıklar Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler’in avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep ederken, antrenör İsmail Şengül’ün avukatı, duruşma savcısının esas hakkındaki görüşü doğrultusunda müvekkilinin beraatini istediklerini kaydetti.
Mahkeme başkanı, sanıkların duruşmada olmaması nedeniyle sanık avukatlarından sanıklar adına son sözlerini aldı. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski futbolcu sanıklar Zafer Biryol ile İsmail Şengül ve menajer Ersin Güreler’i ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan suçun işleniş biçimi gerekçesiyle 6 yıl 3’er ay hapse mahkum etti.
Mahkeme, yargılama süresince pişmanlık göstererek, örgüt hakkında bilgi vermeleri nedeniyle eski futbolcu sanıklar Bekir İrtegün, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral’ı aynı suçtan 2 yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, bu sanıklar hakkında 1 yıl boyunca denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

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