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FETÖ’den yargılanan eski hakim ve savcının tutukluk halinin devamına karar verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 16:39 | Son Güncelleme

FETÖ/PYD üyesi olmak suçlamasıyla yargılanan eski hakim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül’ün yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

FETÖ’den yargılanan eski hakim ve savcının tutukluk halinin devamına karar verdi

FETÖ/PYD üyesi olmak suçlamasıyla yargılanan eski hakim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül’ün yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme 2 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) tarafından 2014 yılındaki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için aday gösterilen eski hakim Ayşe Neşe Gül ile, eşi eski savcı Cevat Gül’ün yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca sanıkların yakınları da katıldı.
“Terörist olarak adlandırılıyoruz”
Duruşmada savunmasını yapan sanık Cevat Gül, “İddianameye göre bizler teröristiz. Bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Bir insana vatansever ya da terörist diyebilmek için geçmişinde neler yaptığına bakmak lazım. Eşim ve ben, gerektiğinde çocuklarımızı ihmal ederek devletimiz için çalıştık. Kendilerini devlete adamış insanlar olarak terörist olarak adlandırılıyoruz. Takdiri size bırakıyor ve tahliyemi istiyorum” dedi.
“Tutuklu olmam için neden göremiyorum”
Eşinin ardından savunma yapan sanık Ayşe Neşe Gül, “Yaklaşık 35 aydır tutukluyuz. Hukuken, tutuklu olmam için bir neden göremiyorum. Tutukluluk koşullarını gerçekleştirmediğimi düşünüyorum. Biz tutuksuz olarak yargılansak da, buraya geleceğimizi kanıtladık. Ailemizin bütünlüğü için tahliyemi talep ediyorum” şeklinde konuştu.
Eski hakim ile eski savcı eşlerin savunmasının ardından konuşan sanık avukatı ise sanıkların ve çocuklarının mağdur olduğunu söyleyerek, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyerek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

FETÖ’den yargılanan eski hakim ve savcının tutukluk halinin devamına karar verdi

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