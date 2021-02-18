FETÖ’den yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Altaylı ile birlikte yargılanan eski istihbaratçı Mehmet Barıner’in ise 35 yıla kadar hapsi istendi.
FETÖ’den yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Altaylı ile birlikte yargılanan eski istihbaratçı Mehmet Barıner’in ise 35 yıla kadar hapsi istendi.
FETÖ’den yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
FETÖ’den yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Altaylı ile birlikte yargılanan eski istihbaratçı Mehmet Barıner’in ise 35 yıla kadar hapsi istendi.