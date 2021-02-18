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  4. FETÖ’den yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Altaylı ile birlikte yargılanan eski istihbaratçı Mehmet Barıner’in ise 35 yıla kadar hapsi istendi.

FETÖ’den yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Altaylı ile birlikte yargılanan eski istihbaratçı Mehmet Barıner’in ise 35 yıla kadar hapsi istendi.

18.02.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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FETÖ’den yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

FETÖ’den yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Altaylı ile birlikte yargılanan eski istihbaratçı Mehmet Barıner’in ise 35 yıla kadar hapsi istendi.

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