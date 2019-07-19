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FETÖ’den yargılanan eski rektörün duruşması ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 21:05 | Son Güncelleme

Eski Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Osman Şimşek, FETÖ davası nedeniyle hakim karşısına çıktı.Tutuksuz yargılanan Eski Rektör Şimşek, Tekirdağ 3.

Eski Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Osman Şimşek, FETÖ davası nedeniyle hakim karşısına çıktı.
Tutuksuz yargılanan Eski Rektör Şimşek, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya avukatıyla katıldı.
Mahkemece başlanan duruşmaya tanık sıfatı ile Tekin Yenigün de katıldı. Yenigün duruşmadaki ifadesinde, üniversitede görev yaptığı süre zarfında FETÖ’nün üniversite içerisinde yapılanmasına ve güçlenmesine izin verildiğine şahit olduğunu belirtti.
Osman Şimşek’in, ikinci rektörlük döneminde FETÖ üyesi öğretim üyelerinin oylarıyla seçimi kazandığını belirten Yenigün, "Üniversiteye alınacak akademisyenlerin özelliklerine göre ilanlar açılıyordu ve kendi istedikleri kişileri alıyorlardı. Bunun dışında Tekirdağ sözde il imamı Kasım Özadalı’nın referansıyla gelen herkesin işi oluyordu. Eğer o kişi için kadro yoksa hemen kendisine kadro açılıyordu" ifadelerini kullandı.
NKÜ’de yapılan ihalelerin bile sürekli aynı şahıslara verildiğini öne süren Yenigün, ihalelerin genellikle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Tekirdağ Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği (TASİAD) üyesi iş adamlarına verildiğini, aynı zamanda yurt, bazı fakülte ve altyapı çalışmaları FETÖ ile bağlantısı olan firmalara da verildiğini ve bu durumun 15 Temmuz’dan sonra da devam ettiğini anlattı.
Tanığın ifadelerini kabul etmeyen eski rektör Şimşek ise üniversiteye personel alımında her şeyin prosedüre ve kurallara uygun yapıldığını, ihale süreçlerine ise asla dahil olmadığını ve ihalelerin bitince haberi olduğunu ifade etti.
Duruşmada eksik evrakların tamamlanması ve adli kontrol tedbirlerinin devamı istenirken, mahkeme heyeti de adli kontrol şartının devamına karar vererek, duruşmayı 10 Aralık 2019 tarihine erteledi. Hazırlanan iddianamede Şimşek’e "Örgüte yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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