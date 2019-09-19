FETÖ'den yargılanan eski vali Harput: Aldığım hüküm hukuka uymuyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi. Harput savunmasında hata dolu yargılanma süreci yaşandığını ifade ederek, "Vali olduğum için yerel mahkemede değil, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde yargılanmam gerekiyordu, bu durum bozma sebebidir. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eksiklik ve hata dolu yargılama sonucu aldığım hüküm hukuka uymuyor" dedi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce konferans salonunda görülen davanın duruşmasında, ilk derece mahkemesi tarafından verilen karar uyarınca bazıları kelepçeyle ev hapsinde bulunan tutuksuz sanıklardan ve haklarında beraat kararı verilen 10 sanık ile ceza verilmesine yer olmadığına kanaat edilen sanıklardan bazıları da hazır bulundu. İlk derece mahkemesindeki karar duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen Celal Sevmezler ile tutuklu 3 sanık ve bazı tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı. Kimlik tespitlerinin ardından sanıkların istinafa ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazları yönünden ve kendi lehlerine savunma yapmaları istendi.

5 gün sürecek davanın dördüncü gününde Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, aldığı cezaya ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanması talebine itiraz ederek beraatini talep etti. Harput, hakkındaki iddiaların 17-25 Aralık öncesine ait olduğunu öne sürerek, hakkındaki iddiaların siyasi iradenin bizzat içinde olduğu yasal idari tasarruf ve uygulamalar olduğunu söyledi. FETÖ örgütünün bir kısım örgüt mensuplarının ve valiyken usulsüz uygulamalarına izin vermediği iş adamlarının da kendisi hakkında iddialarda bulunduğunu savunan Harput, "Soyut iddialarla hakkımda ceza tahsis edilmiştir, bu hukuk ve adaletle bağdaşmıyor. Örgüte yakın olan iş adamlarının yaptığı yardımlar benim zorumla yapılmış gibi gösterilerek bir takım örgüt üyeleri kendilerini aklamaya çalışıyor. Ben Cansun Sarıyıldız denen örgüt imamının düzenlediği hiç bir toplantıya katılmadım. Zamanında toplantıların çoğunun düzenleyicisi Feridun Kahraman bile benim toplantılara gittiğimi söylememiştir. Vali olduğum için yerel mahkemede değil, Yargıtay 4. Ceza Dairesinde yargılanmam gerekiyordu, bu durum bozma sebebidir. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eksiklik ve hata dolu yargılama sonucu aldığım hüküm hukuka uymuyor, yanlışlığın mahkemenizce düzeltileceğine inancım tamdır. Mahkumiyet kararının bozulmasını, kalp yetmezliği, prostat, hepatit B, mide, dizlerde sıvı eksikliği gibi rahatsızlıklarım için MR ve tomografi çekilmem, 99 yaşındaki yatalak annemi ziyaret edebilmem için kelepçeli adli kontrol tedbirimin kaldırılmasını, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Harput'a savunmasının ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından adli kontrol şartını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeden gerekli tedbirlerin uygulanması talebi sorulunca, "Ben artık intihar etmek istiyorum. Ceza evinde bu kadar eziyet görmedim, mahkeme salonundayken ve hastaneye gittiğim bazı zamanlarda verici kaybı yaşanıyor, arıyorlar 'ihlal ettin' diyorlar. Konu irtibat eksikliğinden olabilir. Herhangi bir ihlalim yoktur, duruşmada olduğum için bu durum yaşanmıştır." diye konuştu.

Diğer sanıkların da dinlenmesi için mahkeme heyeti duruşmaya yarına kadar ara verdi.

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