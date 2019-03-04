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FETÖ'den yargılanan eski valilere beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Eski valiler Abdurrahman Savaş, Orhan Düzgün ve Eyüp Tepe, FETÖ üyeliğinden yargılandıkları davalarda beraat etti

Eski valiler Abdurrahman Savaş, Orhan Düzgün ve Eyüp Tepe, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandıkları davalarda beraat etti.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık, eski Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, üzerine atılı suçlamayı reddederek, örgütle ilgisinin bulunmadığını savundu.

Eski Ordu Valisi Orhan Düzgün de FETÖ üyeliği iddiasını kabul etmedi.

Eski Kars Valisi Eyüp Tepe ise 1992 yılında mesleğe kaymakam adayı olarak başladığını, terörün yoğun olduğu yıllarda Doğu ve Güneydoğu'da birçok ilçede görev yaptığını anlattı.

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini de yürüttüğünü bildiren Tepe, FETÖ ile uzaktan yakından hiçbir ilişkisinin olmadığını, görevde olduğu dönemde de örgütle mücadele ettiğini söyledi.

Savunmaların ardından sanıklarla ilgili hükmü açıklayan mahkeme, Savaş, Düzgün ve Tepe'nin delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

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