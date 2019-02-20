FETÖ’den yargılanan hakime 6 yıl 3 ay hapis

Samsun’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında yargılanan bir hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, yine kendisi gibi hakim olan eşi ise beraat etti.
Tokat’ta hakimken haklarında FETÖ soruşturması kapsamında dava açılan Mustafa E. ile yine hakim olan eşi Saniye E.’nin yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Mustafa E.’yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, yine tutuksuz olarak yargılanan hakim eşi Saniye E. ise beraat etti.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum