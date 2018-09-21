HABER

FETÖ'den yargılanan İHA yönetim pilotu üsteğmene hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:30 | Son Güncelleme

Kayseri'de FETÖ mensupları ile sabit telefon hatlarından ardışık arama ile haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanıktan, daha önce açığa alınan İHA yönetim pilotu üsteğmen Yavuz Uysal'a, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3 sanıktan, daha önce açığa alınan İHA yönetim pilotu üsteğmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların duruşmalarına, daha önce açığa alınan tutuklu sanık üsteğmenler Yavuz Uysal ve A.E. ile meslekten ihraç edilen üsteğmen E.İ.O. ile avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında, sanık Uysal'ın TSK mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı, örgütün mahrem imamları tarafından sabit telefon hatlarından ardışık ve periyodik olarak aranarak görüşme yaptığı, örgütün sivil imamları ile görüştüğü, örgüt toplantılarına katılarak kendisine verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği gerekçeleriyle, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık insansız hava aracı (İHA) yönetim pilotu eski üsteğmen Uysal, örgüt ile bağlantısı olmadığını, aksine mağdur olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Sanık avukatı, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından müvekkiline verilen, 2017 yılında en fazla uçuş icra eden pilot olduğuna dair teşekkür plaketini mahkemeye sundu.

Diğer sanıklar A.E. ve E.İ.O. da suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Uysal'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğun devamına hükmetti.

Diğer sanıklar A.E. ve E.İ.O'nun tutukluluğunun devamına karar veren heyet, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapma talepleri ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.

PARTNERMasum göründüğüne bakmayın! O milyonlarca kişiyi öldüren bir katil...Masum göründüğüne bakmayın! O milyonlarca kişiyi öldüren bir katil...
Van'da 276 kaçak göçmen yakalandı (2)Van'da 276 kaçak göçmen yakalandı (2)
İki kayıp arkadaşla ilgili 4 kişi gözaltına alındıİki kayıp arkadaşla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kayseri hapis cezası

En Çok Okunan Haberler

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Şemsiyelere terör operasyonu!

Şemsiyelere terör operasyonu!

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.