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FETÖ'den yargılanan pilota beraat

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 18:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Dalaman'dan İstanbul'a götüren uçağın pilotu, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Dalaman'dan İstanbul'a götüren uçağın pilotu Barış Yurtseven, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına Yurtseven ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Yurtseven, FETÖ üyesi olmadığını belirterek, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Savunmanın ardından hükmü açıklayan mahkeme heyeti, sanık savunmasını ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Yurtseven'in beraatine hükmetti.

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Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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