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FETÖ’den yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel’in adli kontrol şartı kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

FETÖ kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel hakkındaki haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri kaldırıldı.Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel’in yargılanmasına devam edildi.

FETÖ kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel hakkındaki haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri kaldırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Talha Uğurluel ile avukatı katıldı.
‘Bizi Uğurluel gezdirdi’
Duruşmada tanık Selim Demir’e ait olan ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gönderilen ifade okundu. İfadede Uğurluel ile geziye gittiklerini beyan eden tanık Demir, “Dershane olarak Bursa ve Çanakkale gezisine gitmiştik. Bizi gezdiren kişi, televizyonlarda gördüğüm Talha Uğurluel’di. O gezide anladığım bizim eğilimimizi ölçüyorlardı. Ona göre üzerimize eğiliyorlardı” dedi.
‘Örgütsel faaliyet değil’
Tanık Selim Demir’in ifadesine yönelik konuşan sanık Talha Uğurluel, “Ben yıllardır tur yapan bir insanım. Gezdirdiğim kişileri tanımam. Sadece gezi amaçlı turlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Örgütsel bir faaliyet değildir” ifadelerini kullandı.
‘Uğurluel’in kitapları NT’de satılmadı’
Duruşmada dinlenen bir diğer tanık Osman Okçu Ankara’daki FETÖ Çatı davasında FETÖ’de 44.sıra yöneticisi olduğu gerekçesiyle yargılanan Reşit Haylamaz’ın Uğurluel’i sevmediğini belirterek, “Ben Timaş yayınlarının yayıncısıyım. Talha Uğurluel’i yazmış olduğu kitaplardan tanırım. 2009 yılından bu yana yaklaşık 8 tane kitabı yayınlandı. 2009-2012 yılları arasında, hatta kayyum atanana kadar NT mağazalarında Talha Uğurluel’e ait kitaplar raflarda yer almadı. 2013 yılında bizzat Kaynak Holding’in Bulgurlu’daki binasına gittim. Sorumlu olduğu söylenen Reşit Haylamaz ile görüştüm. Bana bizim yayınevimizde daha önceden basılan kitap sahiplerinin başka yayın şirketlerinde basılması halinde satışını yapmıyoruz dedi. Ben kitaplarının içeriklerinin zengin olduğunu söylesem de Uğurluel’i sevmediklerini söyledi” şeklinde kullandı.
‘Cemaatin yasaklı yazarlarındanım’
Tanık Okçu’nun beyanlarına yönelik konuşan sanık Talha Uğurluel, “Kaynak Yayınlarında 2004-2005 yılları arasında editörlük yaptım. Editörlükten ayrıldım, sadece kitaplarımı yazmaya başladım. 2008 yılında da kitaplarımın yayını çektim ve Timaş yayınlarıyla anlaştım. Kısacası cemaatin yasaklı yazarlarındanım. Türkiye’de yasaklı 3 ya da 4 yazar var” ifadelerini kullandı.
‘Kendi görüşünü görevi bırakarak belli etmişti’
Uğurluel’in ardından savunma yapan sanık avukatı Hakan Tunçkol, “Müvekkilim bu örgütün en zirvede olduğu dönemde editörlük görevini bırakmıştı. Kendi görüşünü görevini bırakarak belli etmiştir. Tanığın beyanında geçen Reşit Haylamaz örgütün en üst düzey yöneticilerinden biridir. Bildiğimiz kadarıyla 44.sıradadır” dedi.
Duruşmaya ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksikliklerin giderilmesini talep ederek, sanık Uğurluel hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Uğurluel’in haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yönündeki adli kontrol hükümlerinin ise devamına hükmetti.
Mahkeme, ‘Maceracı’ olarak bilinen ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Murat Yeni’nin bir sonraki duruşmaya tanık olarak zorla getirilmesine karar verildi.
Duruşma 22 Ekim’ ertelendi.

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