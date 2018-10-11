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FETÖ'den yargılanan teğmene "etkin pişmanlık" indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:32 | Son Güncelleme

İtirafçı olan ByLock kullanıcısı eski teğmenin 9 yıl olan cezası, 1 yıl 10 ay 15 güne düşürüldü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan "ByLock" kullanıcısı eski teğmen itirafçı olunca 9 yıl olan cezası, 1 yıl 10 ay 15 güne düşürüldü.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına sanık eski teğmen M.G. ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatının savunmasını aldı.

Ardından esasa ilişkin mütalaasını sunması için söz verilen savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Daha sonra mütalaaya karış savunmasını yapan sanık M.G, önceki savunmalarını yinelediğini söyledi.

ByLock kullanıcısı olduğunu itiraf eden M.G, örgüte ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme, "silahlı terör örgütüne üyelikten" M.G'ye 6 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, Terörle Mücadele Kanununun ilgili maddesi gereğince yarı oranda artırma giderek cezayı 9 yıl olarak belirlediği cezayı, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması talebini yerinde görerek 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.

Sanık hakkında "hükmün geri bırakılmasına" karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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