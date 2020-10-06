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FETÖ’nün 2013’teki İdari Yargı Sınavında yaptığı usulsüzlük soruşturmasında 21 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 10:38 | Son Güncelleme

FETÖ’nün 2013’teki İdari Yargı Sınavında yaptığı usulsüzlüğe yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18’i yakalandı.Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütünün 2013 İdari Yargı Sınavında usulsüzlük yaptıkları bilirkişi raporları ile tespit edilen 21 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

FETÖ’nün 2013’teki İdari Yargı Sınavında yaptığı usulsüzlüğe yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18’i yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütünün 2013 İdari Yargı Sınavında usulsüzlük yaptıkları bilirkişi raporları ile tespit edilen 21 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

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