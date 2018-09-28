FETÖ'nün 6 askeri mahrem imam şüphelisi adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem imam yapılanmasına yönelik 3 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında görevden uzaklaştırılmış astsubayların da bulunduğu 6 kişi, adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile 3 gün önce FETÖ/PDY terör örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik operasyon yaptı. Mahrem imam olarak faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 kişiye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan adli tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. 6 şüpheli, buradaki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Firari olan 4 kişinini yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.
İstanbul'da huzurevinde yangın!
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!
Bilim insanlarından çok önemli 'sanal seks' uyarısı
Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada
Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu
Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum