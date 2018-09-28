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FETÖ'nün 6 askeri mahrem imam şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem imam yapılanmasına yönelik 3 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında görevden uzaklaştırılmış astsubayların da bulunduğu 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem imam yapılanmasına yönelik 3 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında görevden uzaklaştırılmış astsubayların da bulunduğu 6 kişi, adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile 3 gün önce FETÖ/PDY terör örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik operasyon yaptı. Mahrem imam olarak faaliyet yürüttükleri belirlenen 10 kişiye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan adli tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. 6 şüpheli, buradaki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Firari olan 4 kişinini yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

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