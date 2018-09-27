FETÖ'nün 6 ilden sorumlu kadın üyesine 9 yıl hapis

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin kadın sorumlusu Yurdagül Kurt (35), 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu kadın sorumlusu' olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'a 'Gülnur' kod adını kullanarak 26 bin 174 kez giriş yaptığı tespit edilen ihraç öğretmen 28 Mart günü Amasya'da yakalanıp, gözaltına alındı. 30 Mart günü Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Yurdagül Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yurdagül'ün Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün devam edildi. 'Örgüt kurma ve yönetmek' suçundan 7 ile 15 yıl arasında hapis cezası ile yargılanan Yurdagül, son savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti, Yurdagül'ü 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.
FOTOĞRAFLI
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
MHP'li başkan, şehit babasını tekme tokat dövüp hastanelik etti!
Halep’in batısındaki Türk üssü ilk kez görüntülendi!
Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...
CHP'den 'hibe uçak' için iade hamlesi
Zabıtaya tokat pahalıya patladı
Putin'i çıldırtacak fotoğraflar! İngiliz basını yayınladı, deprem etkisi yarattı
Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum