İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

- "FETÖ'nün hükümete karşı ilk operasyonu 7 Şubat'tır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, örgütün sözde "MİT imamı" Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında başka suçtan tutuklu bulunan eski emniyet müdürleri ile gazetecilerin de bulunduğu 14 şüpheli, çıkarıldığı mahkemelerde bu dosyadan da tutuklanmıştı. Gözaltına alınan, içlerinde avukatlarında bulunduğu 3 şüpheli ise serbest bırakılmıştı. Bazıları firari olmak üzere diğer şüpheliler hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Savcılığın tutuklanan şüphelilere yönelik hazırladığı sevk yazısında, terör örgütünün kumpasına yönelik adımları tek tek anlatılmıştı.