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FETÖ'nün ABD'deki iki üniversitesinin "vize oyunu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 01:38 | Son Güncelleme

ABD'deki Göçmenlik Çalışma Merkezinin raporunda, 38 üniversitenin ülkeye gelen kişilere öğrenci vizesi sağlamak için varlıklarını sürdürdüğü ancak birçok eğitim kriterini sağlayamadığı belirtildi - Listede, FETÖ'nün ABD yapılanması tarafından kontrol edilen North American University ile Virginia International University de yer aldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki iki üniversitesi, "eğitim kalitesinden yoksun" ve "ABD'ye gelen kişilere F1 öğrenci vizesi almaya odaklı" faaliyet gösteren okullar listesinde yer aldı.

ABD'de faaliyet gösteren "Göçmenlik Çalışma Merkezi" adlı kuruluş, yurt dışından gelen kişilere F1 vizesi sağlamak amacıyla çalışan ve aktif olarak kaliteli bir eğitim vermeyen 38 üniversitenin adını açıkladı.

Raporda, söz konusu üniversitelerin eğitim kalitesinin çok düşük olduğuna işaret edilerek, bu üniversitelerin çeşitli akreditasyon kurumları yoluyla ABD'nin eğitim sistemine dahil olduğu belirtildi.

Listede, eski Fatih Üniversitesi rektörü Şerif Ali Tekalan'ın rektörlüğünü yaptığı North American University ile bir başka FETÖ firarisi Emre Uslu'nun çalıştığı Virginia International University adlı kurumlar da yer aldı.

Söz konusu listede bu üniversitelerin, "açıkça Gülen hareketiyle bağlantılı" olarak nitelendirilmesi de dikkati çekti.

- FETÖ üniversitelerini akredite eden kurum da sorunlu

Raporda, bu üniversitelerin tamamının "Bağımsız Üniversite ve Okullar Akreditasyon Konseyi (ACICS)" adlı kurum tarafından akredite edildiği belirtildi.

Söz konusu kurumun ise yaklaşık 2 yıl boyunca yeterli kriterleri sağlayamadığı için akreditasyon hakkının dondurulduğuna ancak geçen yıl ABD Eğitim Bakanlığı tarafından geçici olarak yeniden akreditasyon hakkı verildiğine dikkat çekildi.

- FETÖ üniversitelerinin öğrenci sayısında düşüş

Raporda, Houston'daki North American University'nin 2017'de 660 olan öğrenci sayısının, bu sene 340'a düştüğü ve kampüsün yerinin değiştirildiği kaydedildi.

FETÖ'nün ülkedeki başka bir üniversitesi olan Virginia International University'nin ise 2017'de bin 876 olan öğrenci sayısının ise bu yıl 632'ye düştüğü belirtildi.

- Üniversitelerin başında FETÖ firarileri var

Listede yer alan North American University'nin başında FETÖ firarisi olan eski Fatih Üniversitesi rektörü Şerif Ali Tekalan bulunuyor.

Türkiye'deki birçok FETÖ davası kapsamında hakkında yakalama kararları bulunan Tekalan'ın önce Avrupa'ya ardından da ABD'ye kaçtığı biliniyor.

2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılması davası, futbolda şike kumpası davası ve FETÖ çatı davası gibi davalarda onlarca yıllık hapis cezası istemiyle yargılanan Tekalan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "aranan teröristler" listesinde 300 bin liraya kadar ödül belirlenen gri kategoride yer alıyor.

AA ekibi tarafından geçen yıl ilk kez görüntülenen, Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın ölümündeki şüpheli doktor ve FETÖ firarisi Mustafa Sarsılmaz ile FETÖ firarisi Emre Uslu ise Virginia International University'de ders veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD FETÖ üniversiteler

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