FETO'nün ABD'deki sözleşmeli okulunda 2'nci cinsel taciz iddiası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki sözleşmeli okullarından Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu (Paterson Arts and Science Charter School) eski müdürüne, "cinsel taciz" suçlamasıyla 2'nci bir kadın çalışan tarafından dava açıldı. Yerel Paterson Times gazetesinin New Jersey Yüksek Mahkemesi belgelerine dayandırdığı haberinde, New Jersey eyaletinin Paterson şehrindeki FETÖ okulunda fen bilimleri öğretmeni olarak çalışmış B.B'nin, eski okul müdürü Danny Necimo hakkında kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu belirtildi. Gerçek adı "Doğan Necimoğlu" olan, ancak Türk kimliğini gizlemek için "Danny Necimo" ismini kullandığı belirtilen Necimo, ilk olarak mart ayında okulda resepsiyon görevlisi olarak çalışan J.R. adlı bir kadın tarafından sözlü ve fiziki "cinsel taciz" suçlamasıyla haberlere konu olmuş, bunun üzerine görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. 14 Mayıs'ta mahkemeye sunulan yeni dava dilekçesinde, B.B'nin, Necimo'nun ilgisini çekmek veya onu cesaretlendirmek için hiçbir şey yapmadığı halde defalarca cinsel tacize uğradığı kaydedildi.

B.B'nin, bir keresinde derse hazırlık yaptığı sırada Necimo'nun sınıfına girip kapıyı kapattığını ve masasına müstehcen hareketlerle oturarak, "kendisine striptizci arkadaşı olup olmadığını ve kendisinin de striptizci olup olmadığını sorduğu" belirtilen dava dilekçesinde, yaşanan diğer bir olay ise şöyle anlatıldı: "Başka bir gün, okul çıkışında Necimo öğretmeni takip ederek, arabasına bineceği kapıyı engelledi ve 'Eşcinsel olup olmadığını anlamaya çalışıyorum, çünkü kısa saçlı kızlar genellikle eşcinseldir' diye konuştu. Fen öğretmeni ona eşcinsel olmadığını söylediğinde Necimo, müstehcen bir şekilde, 'Yani erkeklerden hoşlanıyorsun?' şeklinde karşılık verdi. Necimo, öğretmenin arabasına bineceği kapıyı engellemeye devam ederek, 'Ne tür erkeklerden hoşlanırsın? Sert erkekleri mi yoksa yumuşak erkekleri mi seversin? Sadomazoşit tarzda bağlanıp acı çekmekten hoşlanır mısın?' şeklinde sorular sordu. Necimo'nun şiddetli cinsel içerikli söylemleri öğretmeni rahatsız etti." Dilekçede, Danny Necimo'nun B.B'ye öğrencilerinin önünde de uygunsuz iltifatlar yaptığı, bu davranışlarının da öğrenciler içinde ikili arasında bir ilişki olup olmadığı yönünde rahatsız edici şaka ve yorumlara yol açtığı kaydedildi.

Haberde, B.B’nin avukatı Anthony Bocchi'nin Necimo hakkında, "O asla okul ortamında çalışmamalı. Görevlerini uygun bir şekilde yerine getirmekten aciz." değerlendirmesine de yer verildi. Dava belgelerinde, Necimo'nun mesai saatleri dışında da tacizlerini sürdürdüğü, yine bir defasında B.B'yi hafta sonu doğum günü partisine davet ettiği, nazikçe reddetmesi üzerine de kendisine birçok öfkeli mesajlar gönderdiği, ayrıca "sarhoş" ve "çıplak" olduğu yönünde mesaj paylaşımları yapıp, cinsel ilişki için akşam saatlerinde Pensilvanya'daki evine gelmesini istediği yönünde bilgiler de yer aldı. İlk önce 21 Ağustos 2014'de okulda fen bilimleri öğretmeni olarak işe başlayan B.B'nin Necimo'nun sürekli cinsel taciz ve istenmeyen hareketlerinden dolayı 23 Haziran 2017'de istifa etmek zorunda kaldığı da belirtildi. B.B'nin yaşadığı tecrübelerin kendisinde "şiddetli acı", "duygusal hasar" ve "depresyona" neden olduğu, Necimo'nun eylemlerinin kendisini "aşırı aşağılanmış, mağdur edilmiş, utandırılmış ve duygusal olarak sıkıntılı" hissetmesine neden olduğu, bu nedenle Necimo ve FETÖ'nün bölgedeki okullarının çatı kuruluşu olan iLearn Akademi'den tazminat talep ettiği kaydedildi.