HABER

FETÖ'nün abla yapılanmasında 15 sanığa hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 19:19 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY davasında örgütün 'abla yapılanması'nda yer aldığı öne sürülen 22 kadından 15'ine, 1 yıl 13 ay ila 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki FETÖ/PDY davasında örgütün 'abla yapılanması'nda yer aldığı öne sürülen 22 kadından 15'ine, 1 yıl 13 ay ila 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
FETÖ/PDY'nin Denizli'deki 'abla yapılanması'na yönelik davanın karar duruşması, Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, davanın karar duruşmasında son kez sanıkları dinledi. Sanıklar suçsuz olduklarını tekrarlayıp beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, 22 kadın sanıktan 15'i hakkında 1 yıl 13 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verdiğini açıkladı. Tutuksuz sanık S.M. beraat ederken, tutuklu sanık S.T. ile firari sanıklar C.A., M.U., G.O., M.K. ile Ü.G.Y. hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılmasına karar verildi.

PARTNERİç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!
Eski Vali Harput'un da yargılandığı FETÖ davasında, duruşma ertelendiEski Vali Harput'un da yargılandığı FETÖ davasında, duruşma ertelendi
Otomobile yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü, 3 yaralıOtomobile yolcu otobüsü çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti

Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Konya’da protesto!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Konya’da protesto!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Baba, 3 kızına kabusu yaşattı! 'Adımız çıkar diye'...

Baba 3 kızına kabusu yaşattı! 'Adımız çıkar diye'...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.