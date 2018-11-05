Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni yapılanmasına yönelik davada yargılanan 2'si tutuklu 19 sanıktan 15'ine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Tuba Okutan ve Figen Çapkur ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu sanık Okutan, polis okulu öğrencileriyle ilgilendiği iddiasının doğru olmadığını savundu.
Kod adı kullanmadığını öne süren Okutan, "Büşra ismini sevdiğim için kullanıyorum. Benim terör örgütü ile bağlantım yoktur. Yüce adaletinize güveniyorum. Benim amacım, birkaç öğrenciye ders anlatmaktı. 8 aydır tutuklu bulunmaktayım. Falcon adlı programı kullanmadım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.
Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Okutan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Çapkur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Çapkur, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Tutuksuz sanıklardan Hilal Atlı, Teslime Çalışkan, Fatma Ertuğrul ve Ünzile Köşker'i 6 yıl 3'er ay, R.A'yı 3 yıl 1 ay 15 gün, E.B'yi 2 yıl 6 ay, M.F.B'yi 2 yıl 2 ay 7 gün, M.A, S.A. ve V.B'yi 2 yıl 1'er ay, A.G, G.A. ve S.S'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptıran heyet, tutuksuz sanıklardan H.Ş.Ö, H.B, S.B. ve H.Ç'nin beraatine hükmetti.
Sanıklardan Tuba Okutan, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itiraflarda bulunmuş ancak kovuşturma aşamasında beyanlarından vazgeçmişti. İlk duruşmaya katılmayan Okutan, yargılamadan kaçtığı gerekçesiyle hakkında çıkartılan yakalama kararı kapsamında Edirne'den yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak üzereyken nişanlısıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
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