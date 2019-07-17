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FETÖ'nün "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 10 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, İstanbul ve Giresun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün adliye mahrem imamlarına yönelik çalışmada, 11 Temmuz'da aktif görevde olan zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 kişi ile örgütün mahrem imamı gözaltına alınmış, 19 zanlıdan 9'u adli kontrol şartıyla, 2'si ise emniyetten serbest bırakılmıştı.

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