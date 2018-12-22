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FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında icra müdürü, seçim müdürü, zabıt katibi ve infaz koruma infaz memurları bulunan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.15'i ise adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı FETÖ/ PDY terör örgütünün Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve  Sivas'taki adliyelerden sorumlu 'adliye imamı' olduğu belirtilen öğretmen Ali V., geçtiğimiz günlerde Sivas'ta yakalandı.

KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında icra müdürü, seçim müdürü, zabıt katibi ve infaz koruma infaz memurları bulunan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.15'i ise adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı
FETÖ/ PDY terör örgütünün Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'taki adliyelerden sorumlu 'adliye imamı' olduğu belirtilen öğretmen Ali V., geçtiğimiz günlerde Sivas'ta yakalandı. Kayseri TEM Şubesi'ne getirilen şüpheli buradaki ifadesinde örgütün adliyelerdeki yapılanmasını anlattı. Bunun üzerine genişletilen soruşturma kapsamına Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince 4 gün önce yapılan operasyonda aralarında yazı işleri müdürü, icra müdürü, seçim müdürü, zabıt katibi, mübaşir ve koruma infaz memurları bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilereden yazı işleri Müdürü M.S.Ö ve Adalet Bakanlığı emrinde, cezaevlerinde öğretmenlik yapan A.H. tutuklanarak, cezaevine konuldu. 15 şüpheli ise adli kontrol getirilerek salıverildi

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