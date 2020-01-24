HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’nün adliye yapılanmasında 10 kişi gözaltına alındı

FETÖ’nün adliye yapılanmasında 10 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ terör örgütünün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için adliye mahrem imamları ile irtibatları olan icrâ müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşir olarak şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ’nün adliye yapılanmasında 10 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ terör örgütünün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için adliye mahrem imamları ile irtibatları olan icrâ müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşir olarak şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir merkezli yapılan operasyon Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır’da yakalanarak Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınan şüpheliler bugün sabah saatlerinde Balıkesir’de Adliyeye çıkarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Nevşehir'de seyir halindeki otomobil yandıNevşehir'de seyir halindeki otomobil yandı
Gaziantep'te, 14 kilo metamfetamin ele geçirildiGaziantep'te, 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında deprem

Kuşadası açıklarında deprem

Çinli turist ve eşinin sevk edildiği Süreyyapaşa Hastanesinde karantina!

İstanbul'da 'virüs' alarmı! Karantina alanı oluşturuldu

AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili son dakika açıklaması

AFAD'dan Manisa depremiyle ilgili açılama: Çok güçlü

Ceren Damar cinayeti davasında karar günü

Ceren Damar cinayeti davasında karar günü

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

2020 askerlik yerleri sorgulama (e-Devlet 2000/1 askerlik sınıflandırma ve bedelli askerlik yerleri)

Bedelli askerlik yerleri açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.