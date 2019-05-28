FETÖ’nün ’Afrikalı öğrenciler sorumlusu’ sınır dışı edildi

MİT ve polisin yaptığı çalışma sonucunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Somali uyruklu Abdılmalık Moalım Adam sınır dışı edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT tarafından yapılan çalışmada, örgütün “Afrikalı öğrenciler sorumlusu” olduğu değerlendirilen Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Somali vatandaşı Abdılmalık Moalım Adam gözaltına alındı.

Emniyette sorgulaması tamamlanan şüpheli, adli tıp biriminde sağlık kontrolünde geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Şüpheli, Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sınır dışı edildi.

