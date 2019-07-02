HABER

FETÖ’nün ‘akil abisi’ne 6 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da FETÖ’nün üniversite yapılanması çerçevesinde yargılanan ve örgüt içerisinde ’akil abi’ olarak bilinen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Tekirdağ 2.

Tekirdağ’da FETÖ’nün üniversite yapılanması çerçevesinde yargılanan ve örgüt içerisinde ’akil abi’ olarak bilinen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Kulaç ve avukatı hazır bulundu. Sanık duruşmada yaptığı savunmasında FETÖ ile hiçbir ilişkisinin olmadığını iddia ederek, üniversite görevinde emir almadığını ve kimsenin talimatı ile bir yerlere gelmediğini söyledi. Kulaç, “Aldığım her unvanı hakkımla aldım. Kimseyle gizli toplantı düzenlemedim. Kimsenin sohbetlerine katılmadım" dedi.
Duruşmada mahkeme heyeti, Mustafa Kulaç’ın "Suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 6 yıl 3 ay cezalandırılmasına karar verdi.

PARTNERTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli olduTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli oldu
Mardin’de eski eş dehşetiMardin’de eski eş dehşeti
Kayıp engelli çocuk aranırken çukura düşen koyun kurtarıldıKayıp engelli çocuk aranırken çukura düşen koyun kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.