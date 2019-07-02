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FETÖ'nün "akil abi"sine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması" kapsamında yargılanan ve örgüt içerisinde "akil abi" olarak bilinen sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanması kapsamında yargılanan ve örgüt içerisinde "akil abi" olarak bilinen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa K. ve avukatı katıldı.

Sanık Mustafa K. savunmasında üniversitede görev yaptığı sürede kimseden emir almadığını ve kimsenin talimatı ile bir yerlere gelmediğini savundu.

Sanığın avukatı da müvekkilinin suçunun olmadığı yönünde savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın cezalandırılması için delillerin yeterli olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Mustafa K'nin "Suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ceza FETÖ Tekirdağ

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