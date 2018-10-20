"FETÖ'nün aktif olduğu ülkelerin sayısı hızla azalıyor"

PRİZREN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) diğer ülkelerdeki faaliyetlerine ilişkin, "Darbe girişiminden sonra faal oldukları ülke sayısı hızlı bir şekilde azalıyor. Çünkü birçok ülke bunların nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu gördü." dedi. Çavuşoğlu, Kosova'ya düzenlediği resmi ziyaretin ikinci durağı Prizren'de Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmeye, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar'ın yanı sıra Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ve Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya da katıldı. Türk toplumunun sorunları ve önerilerini dinleyen Çavuşoğlu bir de konuşma yaptı. Çavuşoğlu, sadece iş dünyasının değil, devlet kurumlarının da ülkedeki faaliyetlerinin daha etkin olduğuna dikkati çekerek, "Sadece TİKA'mız 600'den fazla projeyi Kosova’da hayata geçirdi. Bunun toplam değeri 100 milyon avro. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz ve daha iki yaşında olan Maarif Vakfımız da eğitim alanlarında faal olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Priştine-Belgrad diyalog sürecini destekliyoruz" Balkanlar'ın istikrarı, birlik beraberliği ve ekonomik kalkınmasının Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Biz bazıları gibi Balkanlar'ı bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. Biz bazı ülkeler gibi Balkanlar'daki ülkeler arasındaki sorunlardan çıkar sağlamaya çalışan bir millet ya da ülke değiliz. O nedenle Belgrad ve Priştine arasındaki diyalog sürecini de destekliyoruz. Kolay bir süreç olmadığını da biliyoruz. Ama inşallah her iki tarafın da kabul edeceği bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." Kosova'da Türk toplumunu beraber görmek istediğini belirten Çavuşoğlu, "Farklı düşüncelerimiz, ideolojik görüşlerimiz olabilir. Bu bizim zenginliğimizdir. Türk toplumunun geleceği bu farklılıklarımızı bir kenara bırakarak kenetlenmemiz lazım." dedi. Çavuşoğlu, Kosova'da Türkiye'deki bir devlet üniversitesine bağlı bir şube açılmasının talep edildiğine dikkati çekerek, "KKTC'de bazı üniversitelerimiz buna benzer bazı şubeler açtı. Döndükten sonra bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ileteceğim ve YÖK Başkanımızla görüşeceğiz. Birlikte hangi adımları atabileceğimizin çabası içinde olacağız." diye konuştu.

- "FETÖ’nün faal olduğu ülkelerin sayısı hızla azalıyor" FETÖ'nün daha önce Kosova dahil 160'tan fazla ülkede faal olduğu bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Darbe girişiminden sonra faal oldukları ülke sayısı hızlı bir şekilde azalıyor. Çünkü birçok ülke bunların nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu gördü. Okullar aracılığıyla kendi kurumlarına nasıl sızdığını gördü. Değişik ayak oyunlarıyla toplum içinde neler yapmak istediğini gördü. Okullarını alıp Maarif Vakfımıza devrediyorlar yada kendileri yönetiyorlar, biz Maarif Vakfımızla yine Milli Eğitim Bakanlığımızla destek veriyoruz." FETÖ'nün Kosova'da da çok etkin olduğunu ve görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Öyle görünüyor ki buralarda da arkalarında üçüncü ülkelerin ve misyonlarının desteği var. Bunların yalnız olmadığını biliyoruz. Burada da maalesef bugüne kadar faaliyetlerini sürdürdüler. Görüşmelerimizde muhataplarımız 'Türkiye'nin aleyhinde faaliyet içinde olan hiç kimseye müsaade etmeyiz' dediler. Ama, Türkiye'ye iade dahil beklentilerimiz var. Bunların da karşılanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.