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'FETÖ'nün altın çocuğu' eski istihbaratçıya ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'nin sözde 'altın çocuklar' diye nitelendirdiği, örgütün emniyet üst düzey kadrosunda yer alan İstihbarattan Sorumlu Eskişehir eski Emniyet Müdürü Yardımcısı Mustafa Aygün'e, tutuklu yargılandığı 'usulsüz dinleme' davasında ceza yağdı.

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'nin sözde 'altın çocuklar' diye nitelendirdiği, örgütün emniyet üst düzey kadrosunda yer alan İstihbarattan Sorumlu Eskişehir eski Emniyet Müdürü Yardımcısı Mustafa Aygün'e, tutuklu yargılandığı 'usulsüz dinleme' davasında ceza yağdı. Mahkeme heyeti, Aygün'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, 'haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi' suçundan 33 kez 1 yıl 6 ay 22 gün, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' suçundan 9 kez 3 yıl 1 ay 15 gün, 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' suçundan ise 39 kez 5 ay hapis cezası verdi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; meslekten ihraç edilen İstihbarattan Sorumlu Eskişehir eski Emniyet Müdürü Yardımcısı Mustafa Aygün ve avukatları katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten tutuklu sanık Aygün, tahliyesini istedi. Eskişehir'de 2014 yılında iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin dinlenmesi ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Mustafa Aygün son savunmasında, istihbari dinleme çalışmasının dönemin Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar'ın talimatı ile başlatıldığını savundu. Aygün mahkemedeki ifadesinde, "O dönemde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Belediyelerdeki ihalelerin usulsüz yapıldığına dair ihbarların doğru olup olmadığının belirlenmesi için vali beni makamına çağırdı. Bu konuda çalışma başlatılması için talimat verdi. Şube olarak, ihale yolsuzluğu ile ilgili şahısları tespit etmek için dinleme çalışması başlattık. Çalışma sonrası emniyet müdürünün de onayı alınarak hazırladığımız dosyayı valiye teslim ederek ihbarın doğru olduğunu bildirdim. Daha sonra belediyeye yönelik operasyon yapıldı ve adli süreç başlatıldı. Hakkımda hazırlanan iddianame iftiralarla dolu. Gizli tanıkların ifadelerini kabul etmiyorum. Başlatılan dinleme çalışmaları mahkeme kararları doğrultusuyla yapılmıştır" dedi. 'DARBEYİ VE DARBECİLERİ KINIYORUM' 15 Temmuz darbe girişimini memleketi Kayseri'de öğrendiğini anlatan Mustafa Aygün, "Ülkemizde yaşanan darbe girişimine karşıyım. Darbeyi ve darbecileri kınıyorum. Ülkemizin karşılaştığı sıkıntılardan ancak demokrasi yoluyla çıkılacağı inancındayım. Hazırlanan iddianameye göre hareket edilmesi halinde adil bir yargılama olmayacağı inancındayım" ifadelerini kullandı. MAHKEME CEZA YAĞDIRDI Savunmaların ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, ardından cezayı açıkladı. Sanık Mustafa Aygün, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, 'gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi' suçundan 33 kez 1 yıl 6 ay 22 gün, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' suçundan 9 kez 3 yıl 1 ay 15 gün, 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' suçundan ise 39 kez 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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