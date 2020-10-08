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FETÖ’nün altın çocukları polis operasyonuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ev Hüsrev Salmaner, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı.

FETÖ’nün altın çocukları polis operasyonuyla yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ev Hüsrev Salmaner, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı. Elebaşı Fetullah Gülen’in örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü “altın çocuklar” arasında bulunduğu belirtilen iki ismin faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünde üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ev Hüsrev Salmaner, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara2nın Etimesgut ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Örgütsel faaliyetlerini sürdükleri öğrenilen 2 örgüt mensubunun elebaşı Fetullah Gülen’in örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü “altın çocuklar” arasında bulunduğu belirtildi.
Şahısların örgütün kendi aralarında iletişim ağı olarak kullandıkları ByLock isimli programı kullanmaktan ve bir çok dosyadan suçları bulunurken polisten kaçmak için kılık kıyafet ve eşkal değiştirdikleri ve hücre evinin deşifre olmaması adına kendi aileleriyle ve örgüt mensubu şahıslarla görüşmede; hücre evine yakın konumda olan başka bir daireyi daha kiralayarak orayı kullandıkları öğrenildi.
Polis ekipleri tespit ettikleri iki adrese de eş zamanlı operasyon gerçekleştirirken operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildiğini bildirildi.

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