İZMİR (AA) - FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altınşehir" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen tutuklu sanık Nurettin Koç ve eşinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Nurettin Koç, tutuksuz yargılanan eşi Semiha Koç ile avukatları hazır bulundu.

Tanık N.S, eşi tutuklu olduğu sırada sanık Nurettin Koç'un kendisine "geçmiş olsun" ziyaretine geldiğini, kendisini daha önce tanımadığını ifade ederek sanıkların örgüt üyeliği ve yöneticiliğine dair bilgisi olmadığını belirtti.

Nurettin Koç, emniyetteki ifadelerini baskı altında verdiğini ileri sürerek suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Tutuksuz sanık Semiha Koç da beraatini istedi.

Mahkeme heyeti Nurettin Koç'un tutukluluk halinin devamına, Semiha Koç hakkındaki adli kontrol kararının sürmesine karar verdi. Dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesi kararıyla da duruşmayı erteledi.

- Olay

FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" yapılanmasına yönelik Temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından da faaliyetlerine devam ettiği ve örgüt yöneticilerinden olduğu iddia edilen Nurettin Koç ile eşi Semiha Koç gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Nurettin Koç hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", Semiha Koç hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açmıştı.

