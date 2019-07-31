HABER

FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:30 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan tutuklu sanık Nurettin Koç ile eşi tutuksuz sanık Semiha Koç'un yargılanmasına devam edildi - İddia makamı Nurettin Koç'un "silahlı terör örgütü yöneticiliği" eşinin de "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte isteyerek ve bilerek yardım etme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti

İZMİR (AA) - FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altınşehir" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen tutuklu sanık Nurettin Koç ve eşinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nurettin Koç, tutuksuz yargılanan eşi Semiha Koç ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada tanık M.A. tutuklu sanık Koç'la 2010 yılında sohbetlerde tanıştığını, sanığın 2015 yılında kendisine bir program yükleyeceğini söyleyerek telefonunu aldığını ifade etti.

Mahkeme Başkanının "(Niye bu programı yüklüyoruz) diye sormadın mı?" sorusu üzerine tanık, "Bana 'acil bir konu olursa buradan ulaşacağım size, yeni bir program' dedi. Sohbetlerde Kuran okunurdu. Nurettin Koç sohbet öncesinde telefonları toplar, sonrasında verirdi. Sohbette konular dağılmasın, dikkat dağılmasın diye yapardı." yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Nurettin Koç suçlamaları reddederek, "Bir insanın kendi rızası olmadan yükleme nasıl olur. Şahsımı karalamak için atılan iftiralardır. Ben terörist değilim." dedi.

İddia makamı, Nurettin Koç'un 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası FETÖ'nün yeniden yapılanmasında aktif rol aldığı, tutuklu bulunan sanıkların aileleriyle ilgilendiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örgüte yönelik söylemleri sonrasında manevi tazminat davası açma yoluna gittiği, tam bir örgüt mantığıyla hareket ettiği, ByLock'u aktif kullandığı, evindeki aramada sahte kimlik ele geçirildiği, Bank Asya kayıtları olduğu, örgütte yönetici olarak görev yaptığı iddalarıyla "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

İddia makamı Semiha Koç hakkında ise örgüt elebaşısının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtığı gerekçesiyle "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte isteyerek ve bilerek yardım etme" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Nurettin Koç mütalaayı kabul etmediğini belirterek terör örgütü yöneticisi olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti sanıklara mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmak için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" yapılanmasına yönelik Temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından da faaliyetlerine devam ettiği ve örgüt yöneticilerinden olduğu iddia edilen Nurettin Koç ile eşi Semiha Koç gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Nurettin Koç hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", Semiha Koç hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açmıştı.

PARTNERYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatildeYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatilde
Rektör, hasta gibi gidip hizmet vermediğini gördüğü polikliniği kapattırdıRektör, hasta gibi gidip hizmet vermediğini gördüğü polikliniği kapattırdı
Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen gün artıyorKayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen gün artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Altınşehir eyaleti" yapılanması dava FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ın gizli bahçesi: Cehennem Deresi

Şırnak'ın gizli bahçesi: Cehennem Deresi

Rektörden görülmemiş uygulama! Hasta gibi gitti, gerçeği gördü ve kapattı

Rektörden görülmemiş uygulama

Yılanı öldürmek isterken hamile eşini öldüren adam hakkında karar verildi

Yılanı öldürmek isterken eşini öldürmüştü! Karar belli oldu

Son dakika Erzurum'da deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Erzurum'da deprem!

Mahkeme'de kendini böyle savundu: Bana cinsel organını gösterince kaçtım

'Bana cinsel organını gösterince kaçtım'

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.