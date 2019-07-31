İZMİR (AA) - FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altınşehir" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen tutuklu sanık Nurettin Koç ve eşinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nurettin Koç, tutuksuz yargılanan eşi Semiha Koç ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada tanık M.A. tutuklu sanık Koç'la 2010 yılında sohbetlerde tanıştığını, sanığın 2015 yılında kendisine bir program yükleyeceğini söyleyerek telefonunu aldığını ifade etti.

Mahkeme Başkanının "(Niye bu programı yüklüyoruz) diye sormadın mı?" sorusu üzerine tanık, "Bana 'acil bir konu olursa buradan ulaşacağım size, yeni bir program' dedi. Sohbetlerde Kuran okunurdu. Nurettin Koç sohbet öncesinde telefonları toplar, sonrasında verirdi. Sohbette konular dağılmasın, dikkat dağılmasın diye yapardı." yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Nurettin Koç suçlamaları reddederek, "Bir insanın kendi rızası olmadan yükleme nasıl olur. Şahsımı karalamak için atılan iftiralardır. Ben terörist değilim." dedi.