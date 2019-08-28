İZMİR (AA) - FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki "Altınşehir" yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen tutuklu sanık Nurettin Koç ve eşinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nurettin Koç, tutuksuz yargılanan eşi Semiha Koç ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada tutuklu sanık Nurettin Koç, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasına ilişkin mütalaayı kabul etmediğini belirterek terörist ve hain olmadığını savundu.

Koç, terör örgütü kurmadığını ileri sürerek, "Kimseye zararım olmadı. Çevrem geniştir. Çok kişiyle diyalogda oldum. Ama adım 'imam, hoca' oldu. ByLock'un suç olduğunu bilseydim indirmezdim. Mağdurum. Emniyetteki ifademi işkence altında verdim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Semiha Koç da beraatini istediğini belirterek, "Terör örgütüyle hiçbir bağlantım yok. Eşimin tahliyesini istiyorum. Ailecek mağduruz." dedi.

Sanık avukatları müvekkillerinin tahliye ve beraati talebinde bulundu.