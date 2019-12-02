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FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması sorumlusu ve eşine yeniden hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 18:28 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi'nde örgütün yeniden yapılanmasını organize ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, daha önce verilen cezaların istinafta bozulması üzerine yapılan duruşmada 18 yıl 9 ay, eşi ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Halil Karagöz'ün yargılama öncesi ve sürecinde sözlü veya eylemli herhangi bir pişmanlığının görülmediği gerekçesiyle indirime gitmedi

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege Bölgesi'nde "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmasını organize ettiği ileri sürülen sanık ile eşi, haklarındaki kararın istinafta bozulmasının ardından yapılan duruşmada aynı cezaya çarptırıldı.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Halil ve eşi Meryem Karagöz ile avukatları katıldı.

İddia makamı, önceki celselerde verdiği mütalaasını tekrar ederek sanık Halil Karagöz'ün "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", Meryem Karagöz'ün ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Halil Karagöz, ortada bir silahlı terör örgütü olmadığını, dolayısıyla örgütün de yöneticisi olamayacağını öne sürdü. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i yıllardır takip ettiğini ve sevdiğini belirten Karagöz, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Meryem Karagöz ise suç işlemek kastıyla hareket etmediğini savunarak tahliye talebinde bulundu.

Halil Karagöz'ün avukatı, tanıkların müvekkili aleyhine beyanı olmadığını belirterek, müvekkilinin himmet topladığı yönünde tanık ifadesi bulunmadığını anlattı.

Meryem Karagöz'ün avukatı da müvekkilinin tahliyesini isteyerek, "Çocukları vardır. Hem anne hem baba tutukludur. Çocuklarının psikolojisi bozuktur. Çocuklarının eğitimine sağlıklı şekilde devam edebilmesi için müvekkilin tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Meryem Karagöz'ün "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl, Halil Karagöz'ün "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

- Heyet "örgüte bağlılık" nedeniyle indirime gitmedi

Mahkeme heyeti, Halil Karagöz'ün yargılama öncesi ve sürecinde sözlü veya eylemli herhangi bir pişmanlığının görülmediğini, önceki ve bu seferki yargılama aşamasında örgüt elebaşısı ve örgüte bağlılığını, örgüt içerisinde bulunmaktan övünç duyduğunu ifade etmek suretiyle tespit edilen olumsuz söz ve davranışları ile suç işlemedeki kararlılığını dikkate alarak sanığın cezasında indirime gitmedi.

Heyet, Karagöz'ün gözaltına alındığı sırada ele geçirilen 448 bin dolar, yaklaşık 20 bin lira ve 765 avronun, gaybubet evinde yakalanmaları ve bu paraların yastık içerisinde saklanmış vaziyette bulunması, paraların elde ediliş biçimi ve kaynakların açıklanamaması ve örgüt adına toplanan para niteliğinde olması nedeniyle müsaderesini kararlaştırdı.

- Süreç

FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmasına yönelik temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada, örgütün Ege Bölgesi'ndeki faaliyetlerini organize ettiği belirtilen Halil Karagöz ve aynı soruşturma kapsamında eşi Meryem Karagöz tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, Halil Karagöz'ü "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl 9 ay, Meryem Karagöz'ü ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Heyet ayrıca eyleminde herhangi bir pişmanlık duymaması ve yargılamanın son aşamasına kadar "örgüt kararlılığı" sergilemesi gibi hususları dikkate alarak Halil Karagöz'ün cezasında indirime gitmemişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanık eşlerin avukatlarının aynı olması nedeniyle kararı usul yönünden bozmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Altınşehir FETÖ mahkeme yeniden yapılanma

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