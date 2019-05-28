FETÖ’nün ankesör soruşturmasında 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 32’si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 23 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü- ankesörlü hatlardan aranan yeni isimlere ulaşıldı.

Savcılık soruşturma kapsamında ulaşılan 32’si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin yakalanması için 23 ilde eş zamanlı operasyon başlatılırken gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 6 albay, 2 yarbay ve 3 binbaşı olduğu öğrenildi.

