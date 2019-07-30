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FETÖ’nün asker mahrem sorumlusu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ’rün asker mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi örgütün gizli evinde yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi.

FETÖ’nün asker mahrem sorumlusu yakalandı

Samsun’da FETÖ’rün asker mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi örgütün gizli evinde yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem sorumluğu olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan C.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Örgütün gizli evinde yakalandığı ifade edilen C.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan C.C., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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