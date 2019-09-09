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FETÖ'nün 'askeri kripto imamı' 3 yıl sonra yakalanıp itirafçı oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, imam hatip lisesinde öğretmenlik yapan ve savcılığın yürüttüğü soruşturmalarda FETÖ/PDY'nin 'askeri kripto imamı' olduğu belirlenen S.D., darbe girişiminden 3 yıl sonra gözaltına alındı. S.D., sorgusunda itirafçı olup örgütle ilgili bilgi verdi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, imam hatip lisesinde öğretmenlik yapan ve savcılığın yürüttüğü soruşturmalarda FETÖ/PDY'nin 'askeri kripto imamı' olduğu belirlenen S.D., darbe girişiminden 3 yıl sonra gözaltına alındı. S.D., sorgusunda itirafçı olup örgütle ilgili bilgi verdi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 'askeri kripto' soruşturmasında, şüphelilerin verdiği ifadelerde adı geçen S.D., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Tekirdağ'da imam hatip lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan S.D., sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Daha sonra itirafçı olan S.D., uzun yıllar FETÖ/PDY içinde yer aldığını belirterek, örgütün 'askeri imamı' olduğunu söyledi. Örgütün sohbetlerinde öğrenci eğittiğini anlatan S.D., bunlardan bazılarının askeri personel olarak görevde olduklarını belirtip, isimlerini de verdi.
Örgütün 'kripto imamı' S.D., 2014 yılında girdiği komiserlik sınavını kazandığını; ancak FETÖ/PDY yöneticilerinin komiser olmasına izin vermediğini, bu nedenle öğretmenliğe devam ettiğini söyledi. Gözaltındaki S.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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