FETÖ'nün 'askeri mahrem imam' yapılanması operasyonunda 3 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem imam yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü, tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 4 gün önce FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş., M.A. ve M.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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