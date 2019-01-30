FETÖ’nün askeri mahrem imamlarına yönelik operasyon

Kütahya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem imamlarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem imamlar yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 14 şüphelinin yakalanması için Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Muş ve Burdur’daki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda binbaşı R.D, yüzbaşı E.E. ve K.C.G, astsubay S.K, A.A, ve O.A. ile ihraç edilen eski binbaşı H.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirilirken, diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (EFE)
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum