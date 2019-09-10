HABER

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 12:51 | Son Güncelleme

Malatya merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da 12 şüpheli gözaltına alındı

Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, ankesör soruşturmaları kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars, Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8'i muvazzaf, 3'ü ihraç, 1'i emekli astsubay olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

PARTNERModern zaman prensesi: Elsa HoskModern zaman prensesi: Elsa Hosk
“Boyun Kadar Kitap Oku” başvuruları başladı“Boyun Kadar Kitap Oku” başvuruları başladı
Miniklere özel Okula Dönüş FestivaliMiniklere özel Okula Dönüş Festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı Malatya malatya cumhuriyet başsavcılığı operasyon TEM TSK mahrem

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken güvenli bölge açıklaması

Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan filmleri ve kariyeri

Süleyman Turan'ın oynadığı 171 film

Çorlu'daki tren kazası davası gergin başladı

Türkiye'nin konuştuğu dava gergin başladı

Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

Teslim olan PKK'lı örgütün iç yüzünü anlattı

Teslim olup her şeyi anlattı: İşkence, infaz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.