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FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' soruşturmasında 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf asker ve ihraç edilen subay ile astsubayların da olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Ankara, Sakarya, Mardin, Kırıkkale, Balıkesir ve Erzincan'da eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 11 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı. 3 şüphelinin emniyetteki soruşturmaları devam ederken, firari durumda bulunan 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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