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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 10:35 | Son Güncelleme

Sivas merkezli 4 ildeki operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Sivas, Eskişehir, Burdur ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ikisi daha önce meslekten ihraç edilen 6 astsubay ile 1 uzman çavuş ve 1 öğretmen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 öğretmen tutuklandı, 2'si muvazzaf 4 astsubay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Sivas tutuklama

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