SİVAS (AA) - Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Sivas, Eskişehir, Burdur ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ikisi daha önce meslekten ihraç edilen 6 astsubay ile 1 uzman çavuş ve 1 öğretmen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 öğretmen tutuklandı, 2'si muvazzaf 4 astsubay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

