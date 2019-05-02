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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

Sivas ve Manisa'da düzenlenen operasyonda askeri okuldan ilişiği kesilen 8 öğrenci ile 1 polis gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas ve Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda askeri okuldan ilişiği kesilen 8 öğrenci ile 1 polis gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen, örgütün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik Sivas ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, askeri okuldan ilişiği kesilen 8 öğrenci ile 1 polis memuru gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 eski öğrenci, adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanması FETÖ/PDY Sivas

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