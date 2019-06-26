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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ merkezli 14 ildeki operasyonda, 3 şüpheli daha gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 14 ildeki, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan zanlıların sayısı 22'ye yükseldi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlıların sayısı 22'ye çıktı.

İki gün önce terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında bulunduğu, mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 25 zanlıdan 19'u gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde, 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 22'ye çıkarken, 3 zanlının ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Mahrem yapılanma Tekirdağ

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