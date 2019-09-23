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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:30 | Son Güncelleme

Kilis merkezli 12 il ve KKTC'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis merkezli 12 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7'si muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kilis merkezli 12 il ve KKTC'de 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7'si muvazzaf asker 24 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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