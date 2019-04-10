FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonlarda, 8'i muvazzaf, 6'sı ihraç edilmiş 14 asker gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mardin, Ankara, Konya, Ağrı, Tokat, Manisa, Elazığ, İstanbul, Karaman, Denizli, Bilecik ve Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda teğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde 8 muvazzaf ile 6'sı eski asker 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

