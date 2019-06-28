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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 10’u muvazzaf olmak üzere 14 rütbeli asker gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ile birlikte aralarında Erzurum, Erzincan, Ankara, Muğla, Samsun ve İstanbul’un da yer aldığı 7 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 10’u muvazzaf olmak üzere 14 rütbeli asker gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ile birlikte aralarında Erzurum, Erzincan, Ankara, Muğla, Samsun ve İstanbul’un da yer aldığı 7 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10’u aktif görevde olmak üzere 14 çeşitli rütbelerdeki askeri görevliler gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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