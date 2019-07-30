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FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 emekli albay, 2 muvazzaf teğmen, 8 muvazzaf astsubay, 1 eski uzman çavuş ve askeri okullardan atılan 3 öğrenci olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulandığı belirtildi.

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